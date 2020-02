Coronavirus, primo italiano contagiato: trasferito allo Spallanzani (Di venerdì 7 febbraio 2020) C’è il primo italiano risultato positivo al test per il Coronavirus. L’uomo è uno dei 56 connazionali rimpatriato da Wuhan, la città al centro dell’epidemia. Al momento si trova all’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Spallanzani di Roma. Spallanzani: il primo italiano positivo al Coronavirus Proseguono gli accertamenti sull’italiano risultato positivo al Coronavirus, il quale presenterebbe un rialzo termico ma si troverebbe in buone condizioni. L’uomo è stato rimpatriato dalla Cina ed è arrivato con gli altri italiani all’aeroporto militare della Cecchignola. Morto il medico che ha dato l’allarme Sarebbe stata confermata la notizia della morte del dottor Li Wenliang, il medico che ha dato l’allarme sul Coronavirus. La stampa di governo cinese avrebbe prima smentito la morte, dichiarando che il medico era in coma dopo aver contratto il virus, ma l’ospedale ha ... thesocialpost

