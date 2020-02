Coronavirus, primo italiano contagiato: appena trasferito allo Spallanzani (Di giovedì 6 febbraio 2020) Coronavirus, primo italiano contagiato: appena trasferito allo Spallanzani è proveniente dalla Cecchignola dove si trovava in quarantena. “Il paziente in buone condizioni generali presentava un modesto rialzo termico. Gli accertamenti sono ancora in corso”. E’ questo quanto comunicato dalla Direzione Sanitaria dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani. L'articolo Coronavirus, primo italiano contagiato: appena trasferito allo Spallanzani è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

