Coronavirus, possibile contagio per uno dei 56 italiani rimpatriati da Wuhan a Roma. 35 italiani sulla nave in quarantena in Giappone (Di giovedì 6 febbraio 2020) "Nell`ambito delle misure di controllo definite per i 56 italiani rimpatriati dalla zona di Wuhan in Cina, ed attualmente in isolamento nella 'città militare' della Cecchignola a Roma, le analisi condotte sui tamponi hanno evidenziato questa mattina un sospetto di Coronavirus 2019-nCoV". Lo riferisce il ministero della Salute. Conseguentemente, sono stati decisi ulteriori accertamenti che verranno eseguiti sul soggetto che verrà trasferito e posto in isolamento all`Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. Intanto, ci sono 35 italiani sulla nave da crociera Diamond Princess, in quarantena al largo di Yokohama in Giappone perché a bordo ci sono una ventina di persone contagiate dal Coronavirus. I connanzionali sarebbero dieci persone in crociera e 25 membri dell'equipaggio, nessuno di loro è contagiato dal virus. Sulla nave sono presenti cittadini di 56 ... ilfogliettone

