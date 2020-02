Coronavirus, parla la moglie del comandante della nave in quarantena in Giappone (Di giovedì 6 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSorrento- La Diamond Princess – nave da crociera della Carnival Japan che trasporta 3700 persone di cui 35 italiani – dove si sono registrati a bordo dei casi di Coronavirus, è ancora in quarantena nella baia di Yokohama in Giappone. La moglie Marianna del capitano della nave Gennaro Arma, intervistata dall’ANSA nella sua abitazione nella penisola sorrentina, ha detto: “Mi sento con mio marito, così come ero in contatto con lui anche nei giorni precedenti; ora ci sentiamo qualche volta di più, credo che sia normale”. Aggiunge poi di aver appreso degli italiani a bordo dai notiziari della tv ma non sa se ci siano altri provenienti da Sorrento e zone limitrofe. ... anteprima24

