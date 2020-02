Coronavirus, oltre 560 i morti e 28mila contagiati (Di giovedì 6 febbraio 2020) Roma - E' di 563 morti e 28.028 contagiati l'ultimo bilancio dell'epidemia di Coronavirus tracciato dalle autorità sanitarie cinesi. La Commissione nazionale per la sanità ha riferito che 73 persone sono morte nell'arco di 24 ore. Il virus, identificato per la prima volta a dicembre, si è ora diffuso in una ventina di Paesi in tutto il mondo, spingendo l'Organizzazione mondiale della sanità a dichiarare l'emergenza globale. In Giappone e a Hong Kong, nel frattempo, migliaia di turisti sono stati messi in quarantena a bordo delle due navi da crociera sulle quali viaggiavano, dopo la notizia di un caso di infezione a bordo. Le autorità sanitarie giapponesi hanno riferito che sulla Diamond Princess, che si trova nelle acque di Yokohama, a sud di Tokyo, sono stati rilevati 10 nuovi casi di infezione da Coronavirus, dopo gli altri primi ... abruzzo24ore.tv

