Coronavirus, nave in quarantena in Giappone: a bordo anche 35 italiani (Di giovedì 6 febbraio 2020) La nave da crociera Diamond Princess della Carnival Japan è ancora in quarantena al largo del Giappone, nella baia di Yokohama: a bordo ci sarebbero 35 italiani. Da quanto si apprende, inoltre, 25 di questi sarebbero membri dell’equipaggio, mentre gli altri 10 sarebbero semplici passeggeri. In tutto a bordo si trovano 3700 persone fra passeggeri e dipendenti. “L’Unità di Crisi della Farnesina e l’Ambasciata d’Italia a Tokyo – scrivono dalla Farnesina – seguono il caso con la massima attenzione e sono in contatto con i nostri connazionali per prestare ogni possibile assistenza”. Coronavirus, italiani sulla nave in Giappone Un numero compreso tra le dieci e le venti persone (le fonti sono discordanti) a bordo della nave da crociera Diamond Princess sarebbero risultate positive al Coronavirus. Il Ministero della Sanità Giapponese, dunque, ha disposto la ... notizie

Agenzia_Ansa : #Coronavirus: balzo nuovi contagi in #Cina, ora oltre 24.300. Nelle ultime 24 ore 3.887 infezioni e 65 morti, in tu… - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Ci sono anche 35 italiani sulla nave in quarantena al largo del Giappone: a bordo ci sono venti perso… - HuffPostItalia : 35 italiani sulla nave da crociera in quarantena al largo del Giappone. A bordo 20 casi di coronavirus -