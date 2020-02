Coronavirus, nave bloccata in Giappone: ci sono 35 italiani (Di giovedì 6 febbraio 2020) L’annuncio della Farnesina sul Coronavirus: ci sono trentacinque italiani sulla nave bloccata in Giappone in quarantena. Al momento, non ci sarebbero connazionali contagiati sulla Diamond Princess ferma da martedì nel porto di Yokohama. Sottoposti al test oltre duecento persone Confermata la presenza di trentacinque italiani sulla nave bloccata in Giappone in quarantena. Lo ha fatto … L'articolo Coronavirus, nave bloccata in Giappone: ci sono 35 italiani proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

Coronavirus : 35 italiani sulla nave bloccata in quarantena in Giappone : Coronavirus : 35 italiani a bordo della nave da crociera bloccata in quarantena in Giappone . Lo riporta Adnkronos, che cita fonti della Farnesina secondo cui non ci sarebbe nessun connazionale tra i casi confermati. Unità di Crisi e Ambasciata italiana a Tokyo seguono l’evoluzione. 35 italiani sulla nave bloccata a Yokohama A bordo della nave da crociera Diamond Princess, in quarantena dalla giornata del 4 febbraio scorso e bloccata nel ...

Coronavirus - caso sospetto tra i 56 ricoverati alla Cecchignola. Nave in quarantena in Giappone - 35 gli italiani : L'emergenza Coronavirus non si placa. Anzi. Nell?ambito delle misure di controllo definite per i 56 italiani rimpatriati d alla zona di Wuhan in Cina, ed attualmente in isolamento nella...

Coronavirus - nave in quarantena in Giappone : a bordo anche 35 italiani : La nave da crociera Diamond Princess della Carnival Japan è ancora in quarantena al largo del Giappone , nella baia di Yokohama: a bordo ci sarebbero 35 italiani . Da quanto si apprende, inoltre, 25 di questi sarebbero membri dell’equipaggio, mentre gli altri 10 sarebbero semplici passeggeri. In tutto a bordo si trovano 3700 persone fra passeggeri e dipendenti. “L’Unità di Crisi della Farnesina e l’Ambasciata d’Italia a Tokyo – ...

Coronavirus - possibile contagio per uno dei 56 italiani rimpatriati da Wuhan a Roma. 35 italiani sulla nave in quarantena in Giappone : "Nell`ambito delle misure di controllo definite per i 56 italiani rimpatriati dalla zona di Wuhan in Cina, ed attualmente in isolamento nella 'città militare' della Cecchignola a Roma, le analisi condotte sui tamponi hanno evidenziato questa mattina un sospetto di Coronavirus 2019-nCoV". Lo riferisce il ministero della Salute. Conseguentemente, sono stati decisi ulteriori accertamenti che verranno eseguiti sul soggetto che verrà trasferito e ...

Coronavirus - caso sospetto alla Cecchignola : trasferito allo Spallanzani. Anche 35 italiani a bordo della nave giapponese in quarantena : Tra gli italiani rimpatriati da Wuhan, ora in isolamento alla Cecchignola , c’è un possibile caso sospetto . Dopo le analisi condotte sui tamponi è stato deciso di condurre “ulteriori accertamenti” sul paziente. Perciò, annuncia il ministero della Salute, verrà “ trasferito e posto in isolamento” all’Istituto Sp alla nzani di Roma, dove sono ricoverati in terapia intensiva i due turisti cinesi. Secondo gli ultimi dati ...

Urgente : anche 35 italiani sulla nave in quarantena per Coronavirus in Giappone. A bordo 20 contagiati : sulla nave da crociera Diamond Princess della Carnival Japan nella baia di Yokohama, in quarantena al largo del Giappone, apprende l’ANSA, ci sono anche 35 italiani di cui 25 membri dell’equipaggio. Secondo gli ultimi aggiornamenti i contagiati a bordo sarebbero saliti a 20 dai 10 indicati inizialmente, tutti positivi al coronavirus . Le autorità sanitarie nipponiche hanno sottoposto a test 273 dei circa 3.700 passeggeri, oltre ...

Coronavirus ITALIA E MONDO : 565 MORTI/ 35 italiani sulla nave da crociera in Giappone : CORONAVIRUS ITALIA e MONDO : 565 MORTI e 28mila contagiati. In Giappone vi sono 35 ITALIA ni bloccati sulla nave da crociera in quarantena

Coronavirus - anche 35 italiani sulla nave da crociera Diamond Princess ferma in quarantena in Giappone : Il Coronavirus semina ancora il panico. La nave da crociera Diamond Princess è stata messa in quarantena mentre si preparava a sbarcare nel porto Giappone se di Yokohama: all'interno - riferisce l'Agi - ci sono almeno 20 contagiati dalla nuova epidemie. Questi ultimi sono stati immediatamente fatti s

Coronavirus : ci sono 35 italiani sulla nave bloccata in quarantena in Giappone : Coronavirus : 35 italiani sulla nave bloccata in quarantena in Giappone Coronavirus , sulla nave da crociera Diamond Princess della Carnival Japan nella baia di Yokohama, in quarantena dal 4 gennaio 2020 al largo del Giappone , ci sono anche 35 italiani , di cui 25 membri dell’equipaggio. sulla nave ci sono almeno 3mila persone costrette in quarantena nella baia di Yokohama, in Giappone , a causa del Coronavirus . Almeno 10 di loro sono ...

35 italiani sulla nave da crociera in quarantena al largo del Giappone. A bordo 20 casi di Coronavirus : sulla nave da crociera Diamond Princess della Carnival Japan nella baia di Yokohama, in quarantena al largo del Giappone, ci sono anche 35 italiani di cui 25 membri dell’equipaggio. Lo riporta l’Ansa. A bordo ci sono almeno 20 persone risultate positive al coronavirus . Le autorità sanitarie nipponiche hanno sottoposto a test 273 dei circa 3.700 passeggeri, oltre all’equipaggio, riferisce ancora l’Ansa.Il ...

Coronavirus - 35 italiani sulla nave ferma in Giappone. A bordo 20 infetti : Il Giappone aveva messo due giorni fa la nave in quarantena perché alcune persone avevano sviluppato i sintomi del virus di Wuhan dopo lo sbarco di un contagiato a Hong Kong il 25 gennaio scorso.Continua a leggere

Coronavirus : anche italiani sulla nave da crociera in quarantena in Giappone : Ci sono anche cittadini italiani a bordo della Diamond Princess, la nave da crociera in quarantena nel porto di Yokohama, in Giappone , a causa del Coronavirus . A bordo della nave ci sono in totale circa 3.500 persone. Tra passeggeri ed equipaggio, i connazionali a bordo della nave sarebbero 35: lo hanno riferito fonti della Farnesina, secondo cui non risultano al momento casi di Coronavirus tra italiani . L’Unità di Crisi della ...

Coronavirus sulla nave giapponese - gli infetti raddoppiano : ora sono 20 : Venti le persone che sono risultate positive al virus di Wuhan sulla 'Diamond Princess' della Carnival Japan nella baia di Yokohama, in quarantena al largo del Giappone. A bordo ci sono 3.700 persone, tra passeggeri ed equipaggio. 428 gli americani.Continua a leggere

Coronavirus : 565 morti nel mondo - oltre 28 mila contagi. E salgono a 20 gli ammalati sulla nave in Giappone : Due decessi all'estero, le persone guarite sono 1147. Quasi tre mila nuovi casi (2987) nella provincia di Hubei, dove si sono registrate 70 nuove vittime

Coronavirus : 565 morti 28 mila contagi. 20 infettati sulla nave giapponese : Sale a 565 il numero dei morti a causa del Coronavirus. Solo due fuori dalla Cina. sulla nave giapponese in quarantena 20 contagi. 1147 le guarigioni. Numeri che cambiano in continuazione e che delineano meglio la situazione Coronavirus nel mondo. Sono 565 ora i morti accertati, ma solo due sono quelli deceduti fuori dai confini […] L'articolo Coronavirus: 565 morti 28 mila contagi. 20 infettati sulla nave giapponese proviene da ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus: balzo nuovi contagi in #Cina, ora oltre 24.300. Nelle ultime 24 ore 3.887 infezioni e 65 morti, in tu… - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Ci sono anche 35 italiani sulla nave in quarantena al largo del Giappone: a bordo ci sono venti perso… - HuffPostItalia : 35 italiani sulla nave da crociera in quarantena al largo del Giappone. A bordo 20 casi di coronavirus -