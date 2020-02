Coronavirus, morto il medico cinese che lanciò l’allarme prima dell’epidemia (Di giovedì 6 febbraio 2020) È morto il medico cinese Li Wenliang, che aveva dato per primo l’allarme sulla diffusione del Coronavirus, ma non era stato ascoltato. Lo rendono noto i media locali, spiegando che il medico è morto proprio per il contagio da Coronavirus. Wenliang era ricoverato da alcuni giorni in isolamento. La prima segnalazione da parte dell’oftalmologo era partita lo scorso 30 dicembre, quando aveva scritto in una chat di gruppo con alcuni specializzandi e aveva parlato di una misteriosa malattia che aveva colpito sette pazienti: «Che sia di nuovo la Sars?», aveva commentato uno dei partecipanti alla chat. Dopo poche ore, alcuni agenti di polizia con ufficiali dell’autorità sanitaria di Wuhan raggiungono il medico a casa sua, interrogandolo sui motivi della diffusione dell’informazione. Tre giorni dopo, viene obbligato a firmare un documento con cui dichiarava che il suo ... open.online

Agenzia_Ansa : E' morto il medico cinese Li Wenliang, che aveva dato per primo l'allarme sulla diffusione del #coronavirus, ma non… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, morto il medico che diede per primo l'allarme - TgLa7 : #Coronavirus , media: morto il medico-eroe che lanciò l'allarme -