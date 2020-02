Coronavirus, morto il medico che per primo ha dato l’allarme: aveva 34 anni (Di giovedì 6 febbraio 2020) È morto Li Wenliang, il medico cinese di Wuhan che per primo aveva lanciato l’allarme sul Coronavirus e che si era ammalato poco dopo. Sale ancora il bilancio delle vittime dell’epidemia: ne sono 566. Arriva una brutta notizia da Wuhan: è morto a soli 34 anni Li Wenliang, il medico cinese che per primo aveva lanciato l'allarme sul Coronavirus e che si era ammalato poco dopo. Sale così ulteriormente il bilancio dei decessi a causa dell'infezione da Coronavirus 2019-nCoV, che al momento sale a quota 566. Li Wenliang, oculista cinese, è stato tra i primissimi alla fine di dicembre a dare l’allarme segnalando la presenza di un virus particolarmente pericoloso: censurato e arrestato per “falso allarme” è stato riabilitato solo successivamente. Ora è anche lui tra i ricoverati per Coronavirus all’ospedale di Wuhan. Si chiama Li Wenliang, è un medico cinese e la sua storia ha fatto ... howtodofor

