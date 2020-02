Coronavirus, morto il medico che per primo aveva dato l’allarme (Di giovedì 6 febbraio 2020) È morto il medico che per primo aveva dato l’allarme per il Coronavirus, si chiamava Li Wenliang ed aveva 34 anni. Il medico cinese di Wuhan era stato il primo ad aver lanciato l’allarme sul Coronavirus ed era stato arrestato dalle autorità che lo accusavano di aver diffuso false notizie. Quando è stato scarcerato, poco dopo si è ammalato e le sue condizioni nel tempo sono peggiorate al punto da essere necessario il ricovero in terapia intensiva. Il bilancio delle vittime di questa epidemia sale a 566. Una brutta notizia riguardo il Coronavirus, il medico cinese che per primo ha lanciato l’allarme su questa epidemia è morto. A riportare la notizia è il The Global Times. Il 34enne, oculista di professione, si era accorto per primo della presenza di un virus che si stava diffondendo ... bigodino

