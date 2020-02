Coronavirus, mistero sulla morte del medico che aveva dato l’allarme: arriva la notizia del decesso, ma i media cinesi la smentiscono (Di giovedì 6 febbraio 2020) L’ospedale di Wuhan ha smentito il decesso di Li Wenliang, uno degli otto medici che ha dato l’allarme sul nuovo Coronavirus e poi si è ammalato egli stesso. Lo riferisce il quotidiano South China Morning Post. “Nella lotta contro l’epidemia di polmonite da nuova Coronavirus, l’oftalmologo Li Wenliang del nostro ospedale è stato purtroppo contagiato. Attualmente è in condizioni critiche e stiamo facendo del nostro meglio per rianimarlo”, riporta l’ospedale nel suo account Weibo ufficiale, secondo il quotidiano cinese. Numerosi media tra cui Beijing News e Global Times hanno dato oggi la notizia della morte del medico, a cui è seguito un tributo sui social. Anche l’Organizzazione mondiale della sanità, nel briefing quotidiano sul Coronavirus, aveva espresso tristezza per il decesso Li Wenliang. Per approfondire: Coronavirus: è morto ... meteoweb.eu

