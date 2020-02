Coronavirus, media cinesi: è ancora vivo in condizioni critiche il medico che diede l’allarme prima dell’epidemia (Di giovedì 6 febbraio 2020) Non è morto il medico cinese Li Wenliang, che aveva dato per primo l’allarme sulla diffusione del Coronavirus e rimasto inascoltato, ma è ancora in condizioni critiche al Wuhan central hospital, come anche l’Hong Kong free press citando media cinesi. Alcune ore prima, media cinesi come Global Times e la tv Cgtn avevano diffuso la notizia della morte del medico, che si trova quindi ancora ricoverato dopo essere stato contagiato proprio dal coronarivus. La prima segnalazione da parte dell’oftalmologo era partita lo scorso 30 dicembre, quando aveva scritto in una chat di gruppo con alcuni specializzandi e aveva parlato di una misteriosa malattia che aveva colpito sette pazienti: «Che sia di nuovo la Sars?», aveva commentato uno dei partecipanti alla chat. Dopo poche ore, alcuni agenti di polizia con ufficiali dell’autorità sanitaria di Wuhan raggiungono il ... open.online

