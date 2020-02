Coronavirus, Mattarella contro il pregiudizio: visita una scuola con alunni cinesi all’Esquilino (Di giovedì 6 febbraio 2020) visita a sorpresa questa mattina per gli alunni della scuola Di Donato, istituto all’Esquilino tra i più multietnici di Roma, con un alto tasso di alunni cinesi. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato i bambini, cantando con loro anche l’Inno di Mameli. La preside Manuela Manferlotti, interpellata dall’ANSA, ha spiegato: “È stata una bella sorpresa, ha voluto incontrare i bambini e stringere loro la mano. È stata una visita informale”. Il Capo dello Stato, accompagnato dalla figlia, come spiega la dirigente scolastica, ha incontrato due classi delle elementari, due della scuola dell’infanzia e due delle medie. “Ha voluto stare in mezzo ai ragazzi dando un messaggio di serenità di fronte a timori non giustificati, né giustificabili – ha spiegato Manferlotti – Ha augurato a tutti ‘buono studiò”. La preside Manferlotti, ... ilfattoquotidiano

