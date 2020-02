Coronavirus, l’infettivologo Bassetti: “In Italia stiamo esagerando” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Sul Coronavirus in Italia “stiamo esagerando”. Ne è convinto Matteo Bassetti, presidente della Società Italiana terapia anti-infettiva (Sita), che intervistato da Iene.it ridimensiona l’allarme e ricorda come ci siano “molte altre emergenze infettive” più preoccupanti. L’esperto bacchetta “gli Italiani immaturi” più che la politica ed evidenzia con una battuta amara l’inutilità di alcune ‘misure’: “Le mascherine date in dotazione ai vigili urbani? Buone per il Carnevale: qui si prende in giro la gente”, dice Bassetti, che è anche direttore della clinica malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. “Mi pare evidente – ribadisce l’esperto nell’intervista a Iene.it – che stiamo esagerando. Credo che quello che è successo in Italia non sia successo in nessun altro ... meteoweb.eu

