Coronavirus, l’azienda che quadruplica i prezzi delle mascherine (Di giovedì 6 febbraio 2020) Ha quadruplicato i prezzi delle mascherine speculando nei giorni caldi dell’emergenza Coronavirus: l’Hainan Yijiutang Pharmaceutical Company della provincia di Hainan nel sud della Cina è stata multata per 3 milioni di yuan (circa 430.000 dollari). Coronavirus, l’azienda che quadruplica i prezzi delle mascherine Secondo le autorità la società ha “fatto ricorso a pratiche illegali come la falsificazione del registro delle vendite in modo da evitare i controlli”. In tutta la provincia di Hainan sono stati intensificati i controlli sui prezzi dei materiali legati al contrasto dell’epidemia. Ad oggi sono stati riscontrati 61 casi di irregolarità nei prezzi. Il sito ECNC.CN scrive che la compagnia farmaceutica Hainan Yijiutang che si trova nella città di Wenchang con le sue 28 farmacie ha aumentato i prezzi delle maschere fino a oltre quattro volte a ... nextquotidiano

