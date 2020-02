Coronavirus, la Diamond Princess in quarantena in Giappone con 35 italiani (Di giovedì 6 febbraio 2020) Altri venti casi di Coronavirus cinese sono stati registrati a bordo della nave da crociera Diamond Princess messa in quarantena dal Giappone. Lo hanno reso noto le autorità di Tokyo: a bordo della nave circa 3.700 persone, tra cui 35 italiani di cui 25 sono membri dell’equipaggio (ma nessuno finora è considerato contagiato). Le autorità sanitarie nipponiche hanno sottoposto a test 273 dei circa 3.700 passeggeri, oltre all’equipaggio. Il Giappone aveva messo due giorni fa la nave in quarantena perché alcune persone avevano sviluppato i sintomi del morbo dopo lo sbarco di un contagiato a Hong Kong il 25 gennaio scorso. Coronavirus, la Diamond Princess in quarantena in Giappone con 35 italiani La Diamond Princess si trova attualmente nelle acque di Yokohama, a sud di Tokyo. In tutto, i casi rilevati in Giappone sono al momento 45. Precedentemente, sabato, un passeggero ... nextquotidiano

