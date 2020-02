Coronavirus: la Cina annuncia le cure, l’Oms frena. E aumentano i morti (Di giovedì 6 febbraio 2020) Sono ancora in aumento i casi di Coronavirus e anche il numero dei morti. Sono 565 le persone che hanno perso la vita nel mondo per il virus. I contagi a livello globale sono arrivati 28.149. È la mappa online del Center for Systems Science and Engineering della Johns Hopkins University che localizza i morti anche sul territorio. Sono 563 in Cina, 549 nella sola provincia di Hubei, e due all’estero: uno nelle Filippine ed un altro a Hong Kong. Proprio la Cina ha annunciato che sarebbero stati individuati due farmaci in grado di fermare il virus. È il team di ricerca guidato da Li Lanjuan ad aver testato con successo due farmaci antivirali già esistenti: Abidol e Darunavir. Li stanno provando proprio nella provincia di Wuhan, epicentro dell’infezione del Coronavirus 2019-nCoV. frena l’Organizzazione Mondiale della Sanità secondo cui non ci sono, per ora, terapie efficaci per ... vanityfair

matteorenzi : @ItaliaViva Il #2020 si conferma un anno molto difficile. Il #coronavirus in Cina, la campagna elettorale americana… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: Cina, balzo nuovi contagi, ora oltre 24mila. I morti sono saliti a quota 492 (+67 a partire da ieri),… - RaiNews : I dati della virologa della Zhejiang University confermerebbero l'efficacia di Abidol e Darunavir #coronavirus -