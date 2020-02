Coronavirus, italiano in quarantena portato allo Spallanzani: “Curva epidemica ancora in crescita, 3-4mila casi al giorno” (Di giovedì 6 febbraio 2020) E’ stato trasferito all’ospedale Spallanzani di Roma uno dei 56 italiani in quarantena alla citta’ militare della Cecchignola a Roma. Il paziente, per il quale si sospetta il contagio da Coronavirus, sara’ sottoposto ad accertamenti “L’Ares 118 ha portato a termine il trasporto in biocontenimento con la Centrale operativa di Roma”, precisa in una nota l’assessore alla Sanita’ e l’Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Docente italiana a Wuhan: “Preferisco stare qui” “Non ho paura. La gente esce di casa, corre al parco, si incontra ed e’ solidale. C’e’ molto volontariato per aiutare chi e’ rimasto qui. Si e’ creata, di fatto, una nuova normalita'”. Lo dice Sara Platto, 46enne bresciana, docente all’universita’ di Wuhan, che ... meteoweb.eu

