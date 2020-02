Coronavirus Italia | positivo uno dei rimpatriati dalla Cina (Di giovedì 6 febbraio 2020) Situazione Coronavirus Italia, uno dei nostri connazionali tornati in aereo di Stato dalla Cina è risultato positivo alla malattia. Le precauzioni da prendere. Riscontrato il Coronavirus ad uno dei nostri connazionali rimpatriati in Italia quattro giorni fa dalla Cina. L’individuo in questione – non si sa se un uomo o una donna – fa parte … L'articolo Coronavirus Italia positivo uno dei rimpatriati dalla Cina è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

matteosalvinimi : 'L'Africa è ad alto rischio per la diffusione del coronavirus'. Quindi il problema potrebbe arrivare anche da chi s… - matteorenzi : @ItaliaViva Il #2020 si conferma un anno molto difficile. Il #coronavirus in Cina, la campagna elettorale americana… - UNICEF_Italia : Un gesto di grande intelligenza e sensibilità per dire no a qualsiasi pregiudizio e discriminazione connessi al… -