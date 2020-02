Coronavirus, il viceministro della Salute: «In ripresa i contagi fuori dalla Cina. Nuovo caso sospetto? Ho viaggiato con lui, sono tranquillo» (Di giovedì 6 febbraio 2020) Non è sicuramente il momento di abbassare la guardia nei confronti dell’epidemia del coronvirus, che vive ancora oggi una «situazione evolutiva», come sostiene il viceministro della Salute Pierpalolo Sileri. «Ogni giorno aumenta il numero di contagi in Cina di 3-4mila unità. Finché questa crescita è costante non possiamo prevedere quanto ancora durerà». L’ultimo bollettino ufficiale delle autorità di Pechino hanno stimato a oltre 28mila i casi di contagio. «Quello che possiamo dire è che la curva dei contagi all’interno della Cina è costantemente in crescita – dice il viceministro – la curva dei contagi fuori dalla Cina fino ieri sembrava un pò più bassa, ora è in ripresa». Le contromisure necessarie non possono quindi che essere applicate e rimodulate di giorno in giorno: «È chiaro – prosegue Sileri – che le misure di contenimento, il ... open.online

