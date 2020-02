«Coronavirus, il termoscanner non funziona: su 100 potenziali malati ne individua solo 8» (Di giovedì 6 febbraio 2020) I termoscanner fanno parte degli accertamenti disposti dal ministero della Salute per “screenare” i passeggeri in arrivo negli aeroporti e individuare i potenziali casi di Coronavirus. Un tipo di misure, adottate in uscita anche dalla Cina, sulla cui efficacia, fa sapere oggi Marco Pasciuti sul Fatto Quotidiano, la London School of Hygiene and Tropical Medicine avanza dubbi. In uno studio pubblicato il 30 gennaio, il centro di ricerca dell’università di Londra e ente di riferimento in materia nel Regno Unito sostiene che solo 8 su 100 potenziali portatori del virus 2019-nCov partito dalla Cina vengono individuati attraverso lo scanning termico al momento dello sbarco. LA MISURA, si legge nel documento firmato da un gruppo di ricercatori guidato da Billy Quilty, “viene spesso implementata per limitare la probabilità di ingresso di casi infetti” nei Paesi che la adottano “nonostante ... nextquotidiano

