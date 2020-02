Coronavirus | il medico che annunciò il virus non è morto

Coronavirus ITALIA E MONDO/ Sospetto allo Spallanzani. Morte medico - Cina smentisce : CORONAVIRUS ITALIA e MONDO: 565 morti e 28mila contagiati. Cina smentisce: non è morto a Wuhan il medico Li Wenliang, l'eroe che per primo lanciò l'allarme epidemia

Coronavirus - media cinesi : è ancora vivo in condizioni critiche il medico che diede l’allarme prima dell’epidemia : Non è morto il medico cinese Li Wenliang, che aveva dato per primo l’allarme sulla diffusione del Coronavirus e rimasto inascoltato, ma è ancora in condizioni critiche al Wuhan central hospital, come anche l’Hong Kong free press citando media cinesi. Alcune ore prima, media cinesi come Global Times e la tv Cgtn avevano diffuso la notizia della morte del medico, che si trova quindi ancora ricoverato dopo essere stato contagiato ...

Coronavirus - mistero sulla morte del medico che aveva dato l’allarme : arriva la notizia del decesso - ma i media cinesi la smentiscono : L’ospedale di Wuhan ha smentito il decesso di Li Wenliang, uno degli otto medici che ha dato l’allarme sul nuovo Coronavirus e poi si è ammalato egli stesso. Lo riferisce il quotidiano South China Morning Post. “Nella lotta contro l’epidemia di polmonite da nuova Coronavirus, l’oftalmologo Li Wenliang del nostro ospedale è stato purtroppo contagiato. Attualmente è in condizioni critiche e stiamo facendo del ...

Morto Li Wenliang - il medico che per primo aveva lanciato l’allarme sul Coronavirus : coronavirus, è Morto Li Wenliang il medico di Wuhan che per primo aveva lanciato l’allarme. Era stato contagiato da un paziente. È Morto Li Wenliang il medico di Wuhan che per primo aveva lanciato l’allarme sul coronavirus. E che era stato censurato. Non è da escludere tutt’oggi che se si fosse dato ascolto al suo allarme a quest’ora si starebbero piangendo meno vittime nella Cina messa in ginocchio. coronavirus, è ...

