Coronavirus, il 17enne aiutato dai volontari di Intercultura: «È forte e maturo». Entro domani tornano 87 studenti italiani in Cina (Di giovedì 6 febbraio 2020) Lo studente di 17 anni che non è potuto tornare in Italia da Wuhan, epicEntro del Coronavirus, a causa di qualche linea di febbre è «un ragazzo molto maturo, che si sta dimostrando molto forte». A dirlo è Andrea Franzoi, segretario generale di Intercultura. «Continueremo a stare vicini a lui e alla sua famiglia fino a quando non rientrerà in Italia». «Insieme alle autorità italiane che stanno gestendo il suo caso, Intercultura continua ad offrire sostegno allo studente italiano che ha dovuto posticipare il riEntro dalla Cina a causa della febbre, non dovuta al Coronavirus, che lo ha colpito prima della partenza con gli altri italiani e che ancora oggi si trova a Wuhan», ha aggiunto Franzoi in una nota. «L’Ambasciata d’Italia a Pechino sta facendo un lavoro incredibile per aiutare lo studente, che è sostenuto da una rete di volontari locale», ha aggiunto. Previsto ... open.online

