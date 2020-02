Coronavirus, giovani a rischio psicosi: 1 su 4 evita ristoranti e negozi gestiti da cinesi (Di giovedì 6 febbraio 2020) Coronavirus, giovani a rischio psicosi: 1 su 4 evita ristoranti e negozi cinesi Consapevoli dei rischi del Coronavirus, forse più del previsto, ma non per questo meno spaventati: in Italia i ragazzi dimostrano di essere ben informati sull’emergenza che sta allarmando il mondo intero, dalla Cina al resto del pianeta. A dirlo una ricerca effettuata dal portale Skuola.net, in collaborazione con il prof Giuseppe La Torre del Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive dell’Università “Sapienza” di Roma, su oltre 5mila giovani di età compresa tra gli 11 e i 30 anni. La maggior parte di loro, infatti, è a conoscenza dei principali sintomi della malattia. Questo nonostante la fonte d’informazione primaria siano i social network, luogo naturale d’attracco di fake news e allarmismi incontrollati. Nozioni di base che, però, non li rendono immuni ai comportamenti irrazionali, da ... tpi

AmbCina : Forse, il virus che dovrebbe fare davvero paura in questo momento non è il #coronavirus, ma il #pregiudizio che c’è… - LauraGaravini : Ricercatrici italiane che hanno isolato #coronavirus simbolo d'Italia d'eccellenza.Molto qualificata,spesso poco co… - FocuSicilia : Dal 20 gennaio le oltre 2 mila imprese di cittadini della repubblica popolare nell'isola 'hanno perso due terzi del… -