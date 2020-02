Coronavirus, Gabriele bloccato in Cina: “Senza soldi né lavoro, non posso tornare in Italia” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Gabriele, ventiquattrenne romano, danzatore di professione, in un’intervista rilasciata ha raccontato come sta vivendo le sue interminabili giornate chiuso in casa nello Yunnan, bloccato in Cina a causa del Coronavirus, senza soldi né lavoro, non potendo tonare in Italia. Ora attende una risposta dall’Ambasciata. bloccato in Cina, senza soldi né lavoro, a causa dell’emergenza del nuovo Coronavirus 2019-nCov partito dalla città di Wuhan, nella provincia dell’Hubei. È la storia di Gabriele, un ragazzo romano, professione ballerino di danza classica, che si trova in Cina per lavoro e dove al momento è intrappolato, senza poter tornare in Italia. In un’intervista rilasciata, il ventiquattrenne, proveniente da una famiglia di artisti sparsi in tutto il mondo, ha raccontato come sta vivendo le sue interminabili giornate chiuso in casa insieme alla fidanzata nello Yunnan, ... limemagazine.eu

