Coronavirus, è morto il medico contagiato che diede l’allarme per primo e fu zittito dalle autorità (Di giovedì 6 febbraio 2020) Coronavirus, è morto il medico contagiato che diede l’allarme per primo e fu zittito dalle autorità È morto il medico cinese Li Wenliang, che aveva dato per primo l’allarme sulla diffusione del Coronavirus, ma non era stato ascoltato. Lo rendono noto i media locali, spiegando che il medico è morto proprio per il contagio da Coronavirus. A dicembre 2019 il dottor Li, oftalmologo 34enne che lavorava a Wuhan, ha notato sette casi di un virus che somigliava alla Sars, che aveva causato un’epidemia globale nel 2003. Il 30 dicembre aveva inviato un messaggio ai colleghi medici in una chat di gruppo, per avvisarli dell’epidemia e suggerire che indossassero indumenti protettivi per evitare l’infezione. Pochi giorni dopo ha ricevuto una visita da funzionari dell’ufficio di pubblica sicurezza che gli hanno detto di firmare una lettera, che lo accusava di “fare commenti ... tpi

