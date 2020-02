Coronavirus, è morto il medico che lanciò l’allarme da Wuhan (Di giovedì 6 febbraio 2020) Coronavirus, è morto il medico che lanciò l’allarme da Wuhan: lo riferisce in queste ore il quotidiano cinese ‘Global Times’. E’ morto Li Wenliang, noto medico che fu il primo a lanciare l’allarme sul Coronavirus a Wuhan, in Cina. A rivelarlo è proprio in queste ore il quotidiano ‘Global Times’, secondo cui il 34enne sarebbe … L'articolo Coronavirus, è morto il medico che lanciò l’allarme da Wuhan proviene da www.inews24.it. inews24

