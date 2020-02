Coronavirus “curabile” da sempre coi farmaci omeopatici? – L’analisi (Di giovedì 6 febbraio 2020) Da quando si è cominciato a parlare dell’epidemia del nuovo Coronavirus, la prima preoccupazione è stata quella di fornire ai cittadini tutte le informazioni possibili per non cadere in un panico ingiustificato, con linee guida e l’intervento di esperti del settore, come Roberto Burioni e Pier Luigi Lopalco, tanto per citare due tra i più autorevoli. Dare una informazione corretta è importante, anche su quelle che saranno le possibili cure contro il virus, in vista di trovare in un secondo momento un vaccino efficace. Ecco perché non dovrebbe essere opportuno proporre soluzioni facili, presentate come già disponibili, se non sono state verificate attraverso una corretta Ricerca scientifica. Ci riferiamo ad esempio a un articolo che il sito Affaritaliani ha pubblicato il 2 febbraio, condiviso su Facebook da diversi sostenitori dell’omeopatia. Il testo presenta ... open.online

