Coronavirus | crociera in quarantena in Giappone | 35 gli italiani a bordo

Coronavirus ITALIA E MONDO : 565 MORTI/ 35 italiani sulla nave da crociera in Giappone : CORONAVIRUS ITALIA e MONDO: 565 MORTI e 28mila contagiati. In Giappone vi sono 35 ITALIAni bloccati sulla nave da crociera in quarantena

Coronavirus - anche 35 italiani sulla nave da crociera Diamond Princess ferma in quarantena in Giappone : Il Coronavirus semina ancora il panico. La nave da crociera Diamond Princess è stata messa in quarantena mentre si preparava a sbarcare nel porto Giapponese di Yokohama: all'interno - riferisce l'Agi - ci sono almeno 20 contagiati dalla nuova epidemie. Questi ultimi sono stati immediatamente fatti s

35 italiani sulla nave da crociera in quarantena al largo del Giappone. A bordo 20 casi di Coronavirus : sulla nave da crociera Diamond Princess della Carnival Japan nella baia di Yokohama, in quarantena al largo del Giappone, ci sono anche 35 italiani di cui 25 membri dell’equipaggio. Lo riporta l’Ansa. A bordo ci sono almeno 20 persone risultate positive al coronavirus. Le autorità sanitarie nipponiche hanno sottoposto a test 273 dei circa 3.700 passeggeri, oltre all’equipaggio, riferisce ancora l’Ansa.Il ...

Coronavirus : anche italiani sulla nave da crociera in quarantena in Giappone : Ci sono anche cittadini italiani a bordo della Diamond Princess, la nave da crociera in quarantena nel porto di Yokohama, in Giappone, a causa del Coronavirus. A bordo della nave ci sono in totale circa 3.500 persone. Tra passeggeri ed equipaggio, i connazionali a bordo della nave sarebbero 35: lo hanno riferito fonti della Farnesina, secondo cui non risultano al momento casi di Coronavirus tra italiani. L’Unità di Crisi della ...

Coronavirus - i morti salgono a 565. Venti contagiati a bordo di una crociera in Giappone : Sono ormai 565 i morti per il Coronavirus nel mondo mentre i contagi a livello globale ammontano a 28.149 casi e le persone guarite sono 1.147. E’ il quadro aggiornato dell’epidemia, secondo la mappa online sviluppata dal Center for Systems Science and Engineering della statunitense Johns Hopkins University.In particolare i decessi ammontano a 565 di cui 563 in Cina (549 nella sola provincia dello Hubei) e due all’estero (uno ...

Coronavirus : 565 morti e oltre 28mila contagiati - raddoppiano i casi su nave da crociera in quarantena : La Commissione sanitaria nazionale cinese ha diffuso i nuovi dati sull’epidemia di Coronavirus: le vittime sono 565 e i contagiati sono saliti a 28.018. Quasi tutti i decessi sono concentrati in Cina – 563 – e soltanto due sono stati registrati fuori dai confini, uno nelle Filippine e uno a Hong Kong. La Commissione ha anche aggiunto che si sono rilevati 24.702 casi sospetti di contagio e 186.354 persone sono sotto ...

Coronavirus - sale a 565 il numero dei morti - oltre 28mila le persone infette. Almeno 20 contagiati sulla nave da crociera in quarantena in Giappone : Coronavirus, le ultime notizie: aumentano morti e contagi in Cina a causa del misterioso virus Coronavirus ULTIME NOTIZIE – Si aggrava il bilancio dei morti e dei contagiati dal Coronavirus, il misterioso virus che si è diffuso in Cina agli inizi di dicembre. A oggi, giovedì 6 febbraio, infatti, il numero dei morti è salito a 565, di cui 563 in Cina e 2 all’estero (uno nelle Filippine e l’altro a Hong Kong), mentre le persone ...

Coronavirus - nave da crociera isolata nel porto di Yokohama in Giappone : dieci casi d’infezione a bordo : La nave da crociera Diamond Princess ferma nel porto della città Giapponese di Yokohama è stata posta in quarantena, dopo che a bordo sono stati costatati finora dieci casi di infezione da Coronavirus. La nave da crociera appartiene alla società “Princess Cruises“. A far scattare le misure di protezione è stato all’origine un passeggero ottantenne di Hong Kong, risultato sabato positivo al virus. L’uomo si è ...

Coronavirus - nave da crociera in quarantena a Hong Kong : tre contagiati sbarcati in Cina il 24 gennaio : Sono stati messi in quarantena i 1.800 passeggeri e il personale di bordo di una nave da crociera, la World Dream, dopo che tre dei suoi passeggeri, sbarcati in Cina il 24 gennaio, sono risultati positivi al Coronavirus. La decisione è stata presa dalle autorità portuali di Hong Kong. La nave, che ha attraccato questa mattina nell’ex colonia britannica, è della compagnia Dream Cruises Lines, una controllata della Genting Kong Kong. Le ...

Coronavirus - boom di nuovi contagi in Cina : 24.300 casi accertati e 490 morti - 10 persone infette su nave da crociera : Il bilancio dei morti per l’epidemia di Coronavirus in Cina è salito a 490: lo hanno riferito le autorità di Pechino. Nella provincia dell’Hubei sono stati 65 i nuovi decessi. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, nelle ultime 24 ore si è registrato un boom di contagi, con 3.887 nuove infezioni, mentre i morti sono stati pari a 65: numero che fa salire a 490 il bilancio totale dei decessi provocati dal virus in Cina e ...

Coronavirus - 10 persone infette sulla nave da crociera in Giappone : migliaia in quarantena : Allarme in Giappone su una nave da crociera, a bordo ci sono migliaia di passeggeri messi in quarantena dopo la notizia del contagio di dieci ospiti della nave. Le autorità hanno monitorato tutte le persone e solo nelle prossime ore decideranno se far scendere i passeggeri. La nave, la Diamond Princess, si trova al largo di Yokohama.Continua a leggere

Coronavirus in Giappone : 10 contagi su nave da crociera in quarantena : Solo almeno dieci i casi confermati di Coronavirus a bordo della nave da crociera Diamond Princess, messa in quarantena nella giornata del 4 febbraio davanti alle coste del Giappone dopo che un turista 80enne era risultato positivo al virus. La nave trasporta circa 3.500 persone, di cui 2.500 passeggeri e 1.000 membri dell’equipaggio, ed è attualmente ormeggiata nel porto di Yokohama in attesa che vengano emanate le prossime direttiva da ...

Coronavirus - in quarantena un’intera nave da crociera in Giappone : Coronavirus, allerta massima ora anche in Giappone: un’intera nave da crociera è stata messa in quarantena dopo un caso certificato a bordo e ben 8 sospetti. In Giappone, a Yokohama, un’intera nave da crociera è bloccata a causa del Coronavirus. Si tratta della Diamond Princess della Carnival Japan, con 3.711 persone a bordo, ed è’ […] L'articolo Coronavirus, in quarantena un’intera nave da crociera in Giappone ...

Coronavirus - 425 morti e oltre 20mila infetti in Cina. In quarantena su una nave da crociera a Yokohama 3.700 persone. Primo caso in Belgio : oltre 20.400 persone infette in Cina e 425 morti, 64 dei quali nelle ultime ventiquattr’ore nella provincia di Hubei. Mentre si registra anche la prima vittima ad Hong Kong e 3.711 persone a bordo di una crociera sono finite in quarantena nella baia di Yokohama in Giappone, il Coronavirus continua a colpire soprattutto nel territorio-focolaio, come fotografato dai numeri diffusi dalla Commissione sanitaria nazionale. Anche se pure Hong ...