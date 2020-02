Coronavirus: confermato il primo italiano positivo all’infezione virale (Di giovedì 6 febbraio 2020) E’ positivo al nuovo Coronavirus uno degli italiani rimpatriati da Wuhan. L’Istituto Superiore di Sanità ha appena comunicato alla task-force del Ministero della Salute l’esito positivo del test. Il paziente, messo in quarantena nella città militare della Cecchignola, è attualmente ricoverato all’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma con lieve febbre ed iperemia congiuntivale. L’Istituto sta coordinando l’organizzazione della sorveglianza epidemiologica a livello nazionale e supporta i laboratori di riferimento regionali per garantire una prima diagnosi tempestiva. Nei casi di positività al primo test l’Istituto effettua le analisi di conferma comunicandole alla task-force del Ministero della Salute.L'articolo Coronavirus: confermato il primo italiano positivo all’infezione virale sembra essere il ... meteoweb.eu

Tg3web : ?? #Coronavirus, confermato il terzo caso a Roma. È uno degli italiani rimpatriati da Wuhan - stanzaselvaggia : Purgatori presenta il film “Virus letale”: un virus che uccide in 72 ore per lui è SIMILE al coronavirus e “è cur… - tigrotto65 : RT @GiulioTerzi: .@Tg3web?? #Coronavirus, confermato il terzo caso a Roma. È uno degli italiani rimpatriati da Wuhan. @GlobalCRL @Geopolitic… -