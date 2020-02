Coronavirus, cittadino italiano rientrato da Wuhan positivo al test (Di venerdì 7 febbraio 2020) Primo italiano positivo al Coronavirus Uno degli italiani tornati da Wuhan è risultato positivo al test per il Coronavirus. Dalla Cecchignola viene trasferito allo Spallanzani Allo Spallanzani di Roma si trova ricoverato il primo italiano risultato positivo al test per il nuovo Coronavirus. Si tratta di uno dei cittadini italiani rimpatriati in Italia da Wuhan, che si trovava in isolamento presso la Ceccignola. Tutti i 56 connazionali sono in osservazione nella città militare e da qualche ora si parlava di un caso sospetto.L'uomo era stato trasferito all'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallazani nella giornata di giovedì 6 febbraio. Presso l'ospedale romano è stato subito messo in isolamento. Mentre i medici procedevano a ulteriori accertamenti per il sospetto di Coronavirus 2019-nCoV. Ed è notizia di ... blogo

ShooterHatesYou : Guardate quanto è irresponsabile il politico più potente, influente, ascoltato e seguito d'Italia. Quale messaggio… - Capezzone : +++Ieri a @qrepubblica #quartarepubblica+++ Clippino 1 #Coronavirus, smettetela di criminalizzare il cittadino norm… - Sylvie26804002 : RT @ITALEXIT78: #SPALANZANI:#ITALIANO MALATO DI #CORONAVIRUS,CONFERMATO CON TAMPONE,#CITTADINO 50 ENNE. ORA INIZIANO LE DANZE! ALLA FINE I… -