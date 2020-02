Coronavirus: ci sono 35 italiani sulla nave bloccata in quarantena in Giappone (Di giovedì 6 febbraio 2020) Coronavirus: 35 italiani sulla nave bloccata in quarantena in Giappone Coronavirus, sulla nave da crociera Diamond Princess della Carnival Japan nella baia di Yokohama, in quarantena dal 4 gennaio 2020 al largo del Giappone, ci sono anche 35 italiani, di cui 25 membri dell’equipaggio. sulla nave ci sono almeno 3mila persone costrette in quarantena nella baia di Yokohama, in Giappone, a causa del Coronavirus. Almeno 10 di loro sono risultati positivi al Coronavirus e sono stati fatti scendere per essere ricoverati in adeguate strutture mediche. “Tra i casi di Coronavirus a bordo, al momento non risultano connazionali”, è quanto sottolinea la Farnesina confermando che sono 35 i cittadini italiani sulla nave da crociera. “L’unità di Crisi della Farnesina e l’Ambasciata d’Italia a Tokyo, in stretto raccordo con le autorità locali, seguono il caso ... tpi

