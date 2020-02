Coronavirus, c’è il primo italiano positivo: è ricoverato allo Spallanzani di Roma (Di giovedì 6 febbraio 2020) Coronavirus, primo italiano positivo dopo i test: ricoverato allo Spallanzani C’è un primo cittadino italiano positivo al Coronavirus cinese: la conferma è arrivata nella serata di oggi, giovedì 6 febbraio 2020, direttamente dall’Istituto superiore di sanità. Si tratta di uno dei 56 nostri concittadini rimpatriati nei giorni scorsi, con un volo di Stato, da Wuhan (la città cinese focolare dell’epidemia) e messi in quarantena nella cittadella militare della Cecchignola. Già nel pomeriggio di oggi era stata diffusa la notizia secondo cui uno dei cittadini italiani tornati da Wuhan era stato trasferito all’ospedale Spallanzani di Roma, indicato dal ministero della Salute come il punto di riferimento per quanto riguarda l’epidemia di Coronavirus. In serata, poi, la conferma: i test di conferma per il virus cinese hanno dato esito positivo. I sintomi che ... tpi

