Coronavirus, caso sospetto tra gli italiani rimpatriati (Di giovedì 6 febbraio 2020) Luca Sablone L'uomo è stato trasferito allo Spallanzani per effettuare ulteriori accertamenti; ancora critiche le condizioni dei due cinesi ricoverati C'è un caso sospetto di Coronavirus tra i 56 italiani rientrati da Wuhan e attualmente in osservazione alla Cecchignola. Nell'ambito delle misure di controllo, le analisi condotte sui tamponi hanno evidenziato un sospetto di Coronavirus 2019-nCoV: il Ministero della Salute ha fatto sapere che, di conseguenza, sono stati disposti ulteriori accertamenti che verranno eseguiti sull'uomo, trasferito e posto in isolamento all'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Spallanzani. Alessio D'Amato, assessore alla Sanità e l'Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, ha dichiarato: "È appena giunto presso l'Istituto Spallanzani di Roma per effettuare ulteriori accertamenti uno dei nostri connazionali che attualmente si trovano ... ilgiornale

