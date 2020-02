Coronavirus, caso sospetto a Roma: è un italiano rientrato da Wuhan, accertamenti in corso (Di giovedì 6 febbraio 2020) caso sospetto di Coronavirus: si tratta di un italiano rientrato da Wuhan. Nell’ambito delle misure di controllo definite per i 56 italiani rimpatriati, attualmente in isolamento nella “città militare” della Cecchignola a Roma, le analisi condotte sui tamponi hanno evidenziato questa mattina un sospetto di Coronavirus 2019-nCoV. Il Ministero della Salute precisa che “sono stati decisi ulteriori accertamenti, che verranno eseguiti sul soggetto che verrà trasferito e posto in isolamento all’Istituto Spallanzani di Roma“.L'articolo Coronavirus, caso sospetto a Roma: è un italiano rientrato da Wuhan, accertamenti in corso Meteo Web. meteoweb.eu

