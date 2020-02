Coronavirus, caso sospetto a Belluno. Gli italiani a Cecchignola rassicurano: «Siamo sereni» (Di giovedì 6 febbraio 2020) Resta alta l’attenzione sul coronaviurs in Italia: il 6 febbraio, due casi sospetti hanno messo in allerta le autorità sanitarie. Un italiano rimpatriato da Wuhan, tra i 56 in quarantena nella cittadella militare della Cecchignola, a Roma, è stato trasferito allo Spallanzani questa mattina: sono ancora in corso gli accertamenti per scongiurare il contagio. «Il paziente in buone condizioni generali presentava un modesto rialzo termico», ha dichiarato la Direzione sanitaria dell’istituto per le malattie infettive. A Belluno, un giovane rientrato dalla Cina il primo febbraio ha accusato alcuni sintomi tipici dell’influenza: si è proceduto nel pomeriggio al ricovero prudenziale all’ospedale San Martino di Belluno e sono scattate le procedure per accertare se si tratti o meno di un caso di Coronavirus. Il ragazzo, poco più che ventenne, era in isolamento ... open.online

UnioneSarda : #Sardegna - #Coronavirus, sospetto caso su un bimbo sardo di due anni: il piccolo di #Castelsardo è rientrato da Pe… - matteosalvinimi : Per la signora Raggi io “speculo e alimento la psicosi” sul coronavirus. Anche in questo caso quindi è… - Corriere : Caso sospetto di coronavirus fra i 56 italiani tornati da Wuhan e in quarantena a Roma -