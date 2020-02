Coronavirus, buone le condizioni dell’italiano ricoverato. Bambino italo-cinese aggredito a Bologna (Di giovedì 6 febbraio 2020) Il bollettino medico dell’ospedale Spallanzani sulle condizioni dell’italiano ricoverato: “Sta bene”. Accertamenti in corso. ROMA – Nella serata di giovedì 6 febbraio 2020 l’ospedale Spallanzani ha emesso il primo bollettino medico sulle condizioni dell’italiano ricoverato per un possibile sospetto di Coronavirus. “Le certezze – fanno sapere dal nosocomio – non le abbiamo con gli accertamenti che sono ancora in corso. Il paziente ha qualche linea di febbre ma in generale è in buone condizioni“. Nessun pericolo per gli altri italiani tornati da Wuhan: “I test sono risultati negativi e nella prossima settimana saremo sottoposti a dei nuovi controlli“. Governo pronto ad inserire nel Milleproroghe un fondo per lo Spallanzani Il lavoro dello ‘Spallanzani’ potrebbe presto essere ... newsmondo

