Coronavirus, Bill Gates e la moglie Melissa donano 100 milioni di dollari per la ricerca (Di giovedì 6 febbraio 2020) La Fondazione di Bill e Melissa Gates ha stanziato 100 milioni di dollari per contrastare la diffusione dell'epidemia da Coronavirus e per trovare una cura. La somma consistente si aggiunge ai 10 milioni già mesis a disposizione nei giorni scorso per far fronte all'emergenza globale. Una parte dei fondi saranno destinati alla prevenzione in aree a rischio come l'Africa e l'Asia meridionale. fanpage

