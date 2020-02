Coronavirus, anche 35 italiani sulla nave “maledetta”: a bordo 20 infetti (Di giovedì 6 febbraio 2020) Il Coronavirus è il prepotente e sgradito protagonista di questo inizio dell’anno 2020. La psicosi generata dal pericolo del contagio si è espansa in ogni parte del globo, anche più dell’epidemia stessa. Per ovvie ragioni, nei paesi orientali le precauzioni diventano ben più giustificate e necessarie. È il caso della nave da crociera “Diamond Princess” della Carnival Japan, ormeggiata nella baia di Yokohama. In quarantena al largo del Giappone, apprende l’ANSA, ci sarebbero anche 35 italiani di cui sono 25 i membri dell’equipaggio. La “Diamond Princess” è partita dalla città di Yokohama, in Giappone, per una crociera di due settimane lungo la rotta Kagoshima—Hong Kong —Okinawa, e avrebbe dovuto concludersi il 4 febbraio. Metà dei passeggeri sono giapponesi: la comunicazione è stata emanata infatti dal ministero della Salute di Tokyo. Oltre ai 35 ... urbanpost

