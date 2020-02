Coronavirus, aggredito a Bologna bimbo origini cinesi (Di giovedì 6 febbraio 2020) Un bambino di 11 anni, italiano di origini cinesi, sarebbe stato aggredito da alcuni ragazzi mercoledì a Bologna, con frasi di scherno e riferimenti al Coronavirus. A denunciare i fatti è stato Virginio Merola, sindaco della città. “Per fortuna il bimbo non si è fatto male. Qui non c'entra il Coronavirus, c'entra la civiltà”, ha scritto il primo cittadino su Facebook. I genitori del piccolo, al momento, non hanno presentato denuncia e quindi, non essendo arrivata nessuna segnalazione formale, non è stato aperto alcun fascicolo dall'autorità giudiziaria minorile (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL Coronavirus - LO SPECIALE). Frasi di scherno e spintoni Pare che il bambino di 11 anni, al momento dell'aggressione, fosse insieme a un amico, anche lui di origini cinesi. Mentre stavano camminando per strada in zona Bolognina, sarebbero stati entrambi presi di mira da alcuni coetanei. Contro di ... tg24.sky

