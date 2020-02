Coronavirus, accertamenti su un italiano tornato da Wuhan. Trasferito dalla Cecchignola allo Spallanzani (Di giovedì 6 febbraio 2020) Tra i 56 italiani che sono rientrati da Wuhan e sono in osservazione nella città militare alla Cecchignola c'è un caso sospetto. Il ministero della Salute ha fatto sapere che i medici hanno deciso di sottoporre una di queste persone a ulteriori accertamenti e per questo sarà trasferita all'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani, dove sarà messa in isolamento. In pratica, le analisi condotte sui tamponi hanno evidenziato questa mattina un sospetto di Coronavirus 2019-nCoV e dunque si rendono necessari degli ulteriori approfondimenti, che però devono necessariamente essere effettuati presso lo Spallanzani, l'ospedale presso il quale sono ricoverati i due turisti cinesi.Ricordiamo che tutti i 56 italiani che sono tornati da Wuhan con un aereo messo a disposizione dal nostro ministero della Difesa, sono tenuti in quarantina presso la città militare della ... blogo

