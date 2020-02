Coronavirus, accertamenti su un italiano alla Cecchignola (Di giovedì 6 febbraio 2020) Allerta Coronavirus, uno dei cinquantasei italiani in isolamento alla Cecchignola è in osservazione all’Istituto Spallanzani. Si sospetta un possibile contagio. Stando a quanto riferito dall’Ansa, uno dei cinquantasei cittadini italiani di ritorno di Wuhan che si trovano in Cecchignola è stato trasferito allo Spallanzani. L’uomo è in osservazione dopo gli esami hanno evidenziato un possibile contagio da Coronavirus. In seguito ai risultati delle analisi le autorità sanitarie hanno deciso di procedere con il trasferimento presso l’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive. Coronavirus, accertamenti su uno degli italiani alla Cecchignola Secondo le indiscrezioni raccolte, le analisi sui cinquantasei italiani che si trovano in isolamento nel Centro Sportivo dell’Esercito della Città Militare della Cecchignola avrebbero evidenziato un caso sospetto ... newsmondo

