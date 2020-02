Coronavirus: 565 morti e oltre 28mila contagiati, raddoppiano i casi su nave da crociera in quarantena (Di giovedì 6 febbraio 2020) La Commissione sanitaria nazionale cinese ha diffuso i nuovi dati sull’epidemia di Coronavirus: le vittime sono 565 e i contagiati sono saliti a 28.018. Quasi tutti i decessi sono concentrati in Cina – 563 – e soltanto due sono stati registrati fuori dai confini, uno nelle Filippine e uno a Hong Kong. La Commissione ha anche aggiunto che si sono rilevati 24.702 casi sospetti di contagio e 186.354 persone sono sotto osservazione. Dei 73 nuovi decessi delle ultime 24 ore, 70 sono stati registrati nella provincia di Hubei, focolaio dell’epidemia, gli altri a Tianjin, Heilongjiang e Guizhou. Sono salite a 20 dalle 10 iniziali le persone risultate positive al Coronavirus sulla nave da crociera Diamond Princess della Carnival Japan nella baia di Yokohama, in quarantena al largo del Giappone. Le autorità sanitarie nipponiche hanno sottoposto a test 273 dei circa ... meteoweb.eu

repubblica : Coronavirus, 565 morti nel mondo, oltre 28mila contagi. E salgono a 20 i contagiati sulla nave in Giappone [aggiorn… - TerrinoniL : Coronavirus, 565 morti nel mondo, oltre 28mila contagi - zazoomblog : Coronavirus sale a 565 il numero dei morti oltre 28mila le persone infette. Almeno 20 contagiati sulla nave da croc… -