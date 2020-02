Coronavirus 2019 n-Cov, primo italiano trovato positivo ai test (Di venerdì 7 febbraio 2020) Brute notizie per il nostro paese. L’Istituto di Malattie Infettive ha appena comunicato che ci sarebbe una persona di nazionalità italiana positiva ai test per Coronavirus 2019 n-Cov. Si tratta di una delle 56 persone riportate a casa da Wuhan. Ecco cosa si sa su questa vicenda. Come ben sapete lo stato italiano ha organizzato il rientro dei nostri concittadini che si trovavano a Wuhan. Un aereo speciale è partito dal nostro paese e ha riportato 56 persone. Tutto è stato fatto rispettando le norme di sicurezza sanitaria. Le persone arrivate sono state messe in isolamento nella base militare di Cecchignola. Tra queste 56 persone c’era una che è risultata positiva ai test per il nuovo Coronavirus 2019 n-Cov. A dare la notizia è stato l’ospedale Spallanzani. Possiamo, dunque, affermare con certezza che c’è un terzo caso confermto di Coronavirus 2019 n-Cov a Rma, ... bigodino

