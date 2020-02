Contro il coronavirus occorre coesione. Ma soprattutto serve evitare le speculazioni (Di giovedì 6 febbraio 2020) Non sono ancora chiare, al momento, le prospettive di sviluppo del cosiddetto coronavirus, che sarebbe nato nella regione cinese attorno alla città di Wuhan nel recente passato. Né chiare sono le vicende che hanno portato alla nascita del virus. La possibilità di pandemie è del resto purtroppo insita nelle dinamiche della globalizzazione, con i suoi scambi intensi di merci e di persone. E anche nell’indebolimento che si è registrato, a livello mondiale come praticamente in tutti i Paesi, della difesa sanitaria che risente, anche nei Paesi più ricchi ed economicamente più avanzati, dei tagli alla spesa pubblica e di processi di privatizzazione caotica e inControllata che mettono al centro gli interessi delle multinazionali attive nel settore e non quelli della popolazione. In una situazione del genere, si richiederebbe la massima coesione e solidarietà. Scambio di informazioni ... ilfattoquotidiano

