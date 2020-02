«Contro il bullismo faccio la lista delle mie qualità» (Di giovedì 6 febbraio 2020) Quante persone incontriamo nella vita? Quanto siamo capaci di scindere davvero chi ci fa stare bene e chi ci danneggia, anche solo con uno sguardo? A volte è difficile capirlo, soprattutto da bambini, quando la buona fede supera qualsiasi orgoglio e si vorrebbe solo avere compagni di gioco con cui divertirsi. Una cara amica una volta mi disse: «Siamo come alberi, cresciamo dritti in base alle condizioni che ci stanno attorno» ed è proprio così. Vi sfido a dirmi chi non è mai stato insultato o preso di mira da un compagno di classe o chi non ha mai dubitato di sé dopo una cattiveria ricevuta. A volte a colpirci sono proprio persone come noi che si vestono di una qualche superiorità e desiderano ardentemente imporre il loro dominio. Ci insultano gratuitamente, ci screditano e fanno male. Chi è caratterialmente più sensibile incassa il colpo e ci si sofferma tentando di capire dove ... gqitalia

