Consorzio Venezia Nuova, interrogazione della Lega: “Sostituire due commissari straordinari, con loro i lavori sul Mose sono rallentati” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Un’interrogazione parlamentare che ha il sapore di una richiesta di sfiducia nei confronti di due dei tre amministratori che gestiscono l’attività del Consorzio Venezia Nuova travolto nel 2014 dallo scandalo delle tangenti. A firmarla sono undici parlamentari della Lega-Salvini Premier che hanno chiesto ai ministri dell’Interno e delle Infrastrutture “quali iniziative urgenti intendano assumere per una eventuale sostituzione dei due commissari straordinari provvisori, in carica rispettivamente dal 2014 e dal 2015”. Sostengono che vi sarebbero due motivi per farlo. Il primo: “L’evidente rallentamento di ogni attività sotto la loro pregressa e diretta gestione” per la realizzazione del Mose, ovvero le dighe che dovrebbero salvare Venezia dalle acque alte. Il secondo riguarda ”il drastico crollo dell’attività progettuale che avrebbe dovuto essere compiuta e ... ilfattoquotidiano

