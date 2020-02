Conou e Utilitalia in visita a Itelyum, qui si chiude il cerchio green degli oli usati (Di giovedì 6 febbraio 2020) Roma, 6 feb. – (Adnkronos) – Trasformare un rifiuto pericoloso in una risorsa economica per la collettività. Nel 2018 nell’area geografica del Nord Ovest sono state raccolte 55.212 tonnellate di oli usati, il 99% delle quali sono state avviate a riciclo tramite rigenerazione, comportando anche un significativo risparmio sulle importazioni nazionali di petrolio.Sono tre i principali settori di provenienza dell’olio usato raccolto: l’autotrazione, con 30.520 tonnellate (pari al 23,5% del totale nazionale), il settore industriale con 23.177 tonnellate (corrispondenti al 37% del totale nazionale) e l’agricoltura (1.245 tonnellate, il 46% del totale nazionale). Sono i dati diffusi oggi dal Conou, Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali usati, durante il workshop organizzato in collaborazione con Utilitalia (la ... calcioweb.eu

