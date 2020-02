Conferenza stampa Fonseca: «Lavoriamo sempre sulla mentalità» (Di giovedì 6 febbraio 2020) Conferenza stampa Fonseca, ecco le parole dell’allenatore della Roma per presentare la gara di domani contro il Bologna Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, è intervenuto in Conferenza stampa per presentare il match di domani sera contro il Bologna. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore giallorosso sulla gara: SASSUOLO – «Ho capito cosa è successo. Come allenatore devo sempre analizzare cos’è successo e l’ho fatto come per ogni partita. E’ facile capire per me cos’è accaduto». CONDIZIONI – «Pastore e Mkhitaryan si sono allenati normalmente. Miki sta un po’ meglio di Pastore, ma entrambi saranno convocati per la partita. Trequarti? Abbiamo diverse soluzioni come Mkhitaryan, Kluivert che ci può giocare, Perotti anche. Pastore però non è nella miglior condizione fisica per giocare dall’inizio». mentalità – «Abbiamo fatto una buona partita contro la Lazio ed ... calcionews24

