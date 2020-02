Conferenza stampa De Leo: «Roma grande squadra, Barrow sta crescendo tanto» (Di giovedì 6 febbraio 2020) Conferenza stampa De Leo: le parole del collaboratore di Mihajlovic in vista del match contro il Bologna Emilio De Leo ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia del match di domani sera contro il Bologna. Ecco le parole del collaboratore di Mihajlovic. Barrow – «Musa sta crescendo bene, si è creato un bel legame con i compagni di squadra. Grazie al lavoro con Gasperini è molto consapevole di quello che succede in campo. Gli chiediamo un lavoro completo in entrambe le fasi, ci sta lavorando e si sta mettendo a disposizione per migliorare». DOMINGUEZ – «C’erano aspettative mediatiche su di lui ma dalla prospettiva nostra abbiamo conosciuto un ragazzo eclettico, ha le idee chiare, diventerà una risorsa fondamentale per il nostro gruppo. A Roma tornerà sicuramente utile. Probabilmente ha bisogno anche lui di un percorso graduale di crescita all’interno delle ... calcionews24

StefanoGuerrera : Se Amadeus non avesse pestato il merdone femminismo in conferenza stampa, secondo voi il festival avrebbe dedicato… - rtl1025 : ?? “Picco di ascolti della prima serata di #Sanremo2020 alle 21.45 quando #Amadeus dà inizio alla gara. Picco di sha… - MinisteroDifesa : La conferenza stampa svolta il #31gennaio al #Pentagono con il Ministro @guerini_lorenzo e il Segretario della Dife… -